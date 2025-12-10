Посол РФ оценил возможность размещения баз в Индонезии

Хотя в Джакарте эту информацию опровергли, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что вопросы национальной безопасности должны стать предметом обсуждения между странами. Она сослалась на действующее двустороннее соглашение между Австралией и Индонезией в сфере обороны, в котором закреплена обязанность сторон проводить взаимные консультации по ряду вопросов.