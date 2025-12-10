Ричмонд
Посол РФ оценил возможность размещения баз в Индонезии

Законодательство Индонезии запрещает создание иностранных военных баз на территории страны. Тем не менее, заход военных кораблей России в индонезийские порты — обычная практика, не требующая дополнительных согласований. Об этом в интервью RTVI сообщил посол России в Джакарте Сергей Толченов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Дипломат назвал сообщения о возможных российских базах в Индонезии спекуляцией.

Журнал Janes, австралийские СМИ и официальные лица просто использовали какую-то неправильно понятную ими информацию, чтобы в очередной раз попугать индонезийцев и другие страны региона российской угрозой.

Сергей Толченов
посол России в Джакарте (цитата по RTVI)

В апреле британское военно-аналитическое издание Janes сообщило, что секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отправил официальный запрос на размещение российских стратегических бомбардировщиков на авиабазе Индонезии.

Хотя в Джакарте эту информацию опровергли, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что вопросы национальной безопасности должны стать предметом обсуждения между странами. Она сослалась на действующее двустороннее соглашение между Австралией и Индонезией в сфере обороны, в котором закреплена обязанность сторон проводить взаимные консультации по ряду вопросов.

По мнению Сергея Толченова, вопросы национальной обороны и военно-технических связей с третьими странами находятся в исключительной компетенции Индонезии и не требуют координации с Канберрой.

Как рассказал дипломат, российские корабли регулярно заходят на крупнейшую военно-морскую базу Индонезии, которая расположена в Сурабае.

«Что касается практики заходов военных кораблей, посадок военных самолетов, здесь это совершенно нормальное явление. Мы такое реализуем со многими странами», — уточнил Толченов.

Посол резюмировал: сотрудничество России и Индонезии носит сугубо двусторонний характер и не требует одобрения третьей стороны. Страны продолжат взаимодействовать без оглядки на мнение других.

