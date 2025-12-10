Суд отказал в компенсации за дизайн футболок с изображением Влада Бумаги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Режевской городской суд отказал в удовлетворении иска о компенсации за нарушение прав на использование дизайна с изображением белорусского блогера Влада Бумаги (А4), сообщила объединенная пресс-служба судов свердловского региона.
Предприниматель Елена Толмачева в мае 2024 года продавала футболки с изображениями, связанными с образом известного белорусского блогера Влада Бумаги в магазине «Карамелька». Компания-правообладатель произведений графического дизайна «А4» ООО «ЧЕТЫРЕА ЧЕТЫРЕ-Плюс» посчитала футболки контрафактными и подала иск к Толмачевой, потребовав с нее 30 тысяч рублей и компенсацию судебных издержек.
«Истец не доказал в полной мере цепочку правопреемства на спорные объекты интеллектуальной собственности. Суд установил, что в материалах дела отсутствуют сведения, подтверждающие законное возникновение исключительных прав у первоначального правообладателя» — отмечается в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что суд пришел к выводу, что дизайн футболок, которые продавала Толмачева, не идентичен произведениям, на которые ссылалась компания подавшая иск.
В сообщении также отмечается, что представленные на футболках изображения «А4» и «Ламба» не зарегистрированы в России как товарные знаки.
Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.