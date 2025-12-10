Суд отказал в компенсации за дизайн футболок с изображением Влада Бумаги

Предприниматель Елена Толмачева в мае 2024 года продавала футболки с изображениями, связанными с образом известного белорусского блогера Влада Бумаги в магазине «Карамелька». Компания-правообладатель произведений графического дизайна «А4» ООО «ЧЕТЫРЕА ЧЕТЫРЕ-Плюс» посчитала футболки контрафактными и подала иск к Толмачевой, потребовав с нее 30 тысяч рублей и компенсацию судебных издержек.