Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии

Мишустин поручил кабмину подготовить предложения по улучшению демографии.

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Правительство РФ должно оперативно подготовить дополнительные меры по улучшению демографической ситуации, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

На заседании кабмина в среду он напомнил, что на состоявшемся заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин определил ряд задач, которые правительству предстоит решить в 2026 году. В их числе — подготовка дополнительных комплексных мер для перелома негативной демографической тенденции.

«Очень важно эту работу провести оперативно», — сказал Мишустин.