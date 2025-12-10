Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии

На заседании кабмина в среду он напомнил, что на состоявшемся заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин определил ряд задач, которые правительству предстоит решить в 2026 году. В их числе — подготовка дополнительных комплексных мер для перелома негативной демографической тенденции.