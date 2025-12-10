Ричмонд
Волгоградцам назвали даты последнего звонка и выпускного в 2026 году

В министерстве просвещения России назвали даты последнего звонка и выпускного в школах. Для них установлены единые дни по всей стране.

Последний звонок прозвучит во всех школах Волгоградской области 26 мая, во вторник. Выпускные вечера планируется провести 27 июня, в субботу.

В обязательной программе последних звонков и выпускных вечеров — церемония поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна РФ. В торжественной обстановке будут чествовать многодетных родителей и многопоколенные семьи, сообщают в министерстве.

Еще одной частью линеек станет выступление родителей школьников, в том числе удостоенных госнаград и участников СВО. Глава министерства Сергей Кравцов убежден, что это будет способствовать формированию уважения к государственным символам и укреплению гражданской идентичности.

«Уверен, что именно эти ценности позволяют каждому выпускнику, прощаясь со школой, унести с собой только добрые воспоминания», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области за два года отремонтируют 40 школ.