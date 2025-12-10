Ричмонд
Мэр Октябрьска покинула пост по своему желанию

Полномочия главы Октябрьска Самарской области досрочно прекращены. Соответствующее решение приняла городская дума на внеочередном заседании в среду, 10 декабря.

Источник: Коммерсантъ

Александра Гожая ушла в отставку по своему желанию. Она занимала пост более десяти лет.

Чиновницу неоднократно ловили на нарушениях. В частности, прокуратура Октябрьска требовала досрочного прекращения полномочий Александры Гожей из-за возникновения конфликта интересов. Надзорный орган установил, что в 2019 году глава города предоставила в аренду на 20 лет своей маме два земельных участка в Октябрьске площадью свыше 1,5 и 0,5 тысяч квадратных метров для строительства домов. Но депутаты отказались исполнять требование контрольного органа.

Кроме того, в 2021 году выяснилось, что Александра Гожая незаконно начисляла себе выплаты. В частности, в 2000—2021 годах она назначила себе премии на общую сумму более 400 тыс. руб. При этом по закону премировать главу города может только местная дума.