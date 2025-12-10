Ричмонд
Правительство подготовит предложения по решению проблем в демографии

Мишустин: Путин к июню ждет предложения по улучшению демографической ситуации.

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин к июню ждет предложения от кабмина по преодолению отрицательных тенденций в демографии, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

Председатель правительства подчеркнул, что кабмин должен оперативно подготовить предложения для улучшения демографической ситуации.

«Очень важно эту работу провести оперативно: в июне глава государства ждет от нас предложения на этот счет», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

В понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин назвал основной задачей приумножение российского народа.