Правительство подготовит предложения по решению проблем в демографии

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин к июню ждет предложения от кабмина по преодолению отрицательных тенденций в демографии, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства подчеркнул, что кабмин должен оперативно подготовить предложения для улучшения демографической ситуации.
«Очень важно эту работу провести оперативно: в июне глава государства ждет от нас предложения на этот счет», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
В понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин назвал основной задачей приумножение российского народа.