В Ростове проверят информацию о смерти студента после отказа в экстренной помощи

Ростовских медиков проверят после внезапной смерти молодого человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали проверять информацию о смерти студента после отказа медиков поликлиники от проведения экстренной помощи. Об этом 10 декабря сообщили в территориальном отделе Росздравнадзора.

— В соцсетях распространяется информация о смерти студента одного из ростовских вузов после отказа поликлиники в медицинской помощи. Эти сведения проверяются, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Добавим, пост о трагедии появился в сети накануне. В публикации говорится, что инцидент произошел в ноябре. Предварительно, молодой человек внезапно почувствовал себя плохо, а потом потерял сознание. Оказать помощь в ближайшем медучерждении не смогли. Опубликованная информация не имеет официального подтверждения.

