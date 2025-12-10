В Ростове проверят информацию о смерти студента после отказа в экстренной помощи

В Ростове-на-Дону начали проверять информацию о смерти студента после отказа медиков поликлиники от проведения экстренной помощи. Об этом 10 декабря сообщили в территориальном отделе Росздравнадзора.
— В соцсетях распространяется информация о смерти студента одного из ростовских вузов после отказа поликлиники в медицинской помощи. Эти сведения проверяются, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Добавим, пост о трагедии появился в сети накануне. В публикации говорится, что инцидент произошел в ноябре. Предварительно, молодой человек внезапно почувствовал себя плохо, а потом потерял сознание. Оказать помощь в ближайшем медучерждении не смогли. Опубликованная информация не имеет официального подтверждения.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.