Северную трибуну Центрального стадиона профсоюзов снесли в Воронеже

Напомним, что на месте Центрального стадиона профсоюзов планируется построить новый современный объект, соответствующий международным стандартам. В ноябре подрядчик провел подготовку к демонтажу стадиона, а первых числах декабря начался непосредственно снос.
На днях в сети появилась панорамная фотография стадиона — на снимке видно, что Северная трибуна демонтирована уже полностью. Судя по всему, подрядчик работает с опережением сроков. Напомним, что демонтировать стадион полностью должны до конца зимы.