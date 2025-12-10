Квартал вокруг нижегородской синагоги восстановят

«Губернатор действительно старается помочь всем, и нас он не обошёл вниманием. Его участие в развитии квартала синагоги — это, в том числе, проявление уважения к истории края. Ведь 140 лет назад, когда строилась синагога, рядом с ней появился хейдер — еврейская начальная школа. У нас есть документы, подтверждающие это. Здесь был центр еврейской жизни Нижнего Новгорода», — рассказал Шимон Бергман.