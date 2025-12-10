Ростовская область вошла в топ-3 регионов по уровню спроса на новостройки

— Высокая доля новостроек в ипотечном портфеле Ростовской области — это закономерный результат. Регион демонстрирует активное развитие жилищного строительства, а программы господдержки, действующие преимущественно на первичном рынке, делают покупку современного жилья доступной для тысяч семей Дона. Это подтверждают и цифры: в ноябре 85,4% ипотечных кредитов в регионе выдано по «Семейной ипотеке». По стране это одни из самых высоких показателей, что говорит о высоком доверии донских жителей к программам поддержки и желании улучшать свои жилищные условия. Мы также видим сбалансированный интерес и к другим сегментам: в ноябре 6,3% ипотечных выдач пришлось на вторичное жилье, а 12,5% — на загородную недвижимость, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.