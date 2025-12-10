Ростовская область вошла в топ-3 регионов по уровню спроса на новостройки

Ипотечный рынок новостроек в Ростовской области продолжает бить рекорды: в ноябре 2025 года доля первичной недвижимости достигла отметки в 80,2% от общего объема выданных ипотек. Благодаря этому регион занял третье место в рейтинге по стране, уступив лишь Республике Мордовия (82,4%) и Республике Хакасия (81,8%). Такие данные приводит Сбер.
Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: из личного архива, предоставлено пресс-службой банка.
— Высокая доля новостроек в ипотечном портфеле Ростовской области — это закономерный результат. Регион демонстрирует активное развитие жилищного строительства, а программы господдержки, действующие преимущественно на первичном рынке, делают покупку современного жилья доступной для тысяч семей Дона. Это подтверждают и цифры: в ноябре 85,4% ипотечных кредитов в регионе выдано по «Семейной ипотеке». По стране это одни из самых высоких показателей, что говорит о высоком доверии донских жителей к программам поддержки и желании улучшать свои жилищные условия. Мы также видим сбалансированный интерес и к другим сегментам: в ноябре 6,3% ипотечных выдач пришлось на вторичное жилье, а 12,5% — на загородную недвижимость, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
Для сравнения, в Краснодарском крае первичка заняла 75,5% рынка (+4 п.п.). Вторичка упала до 7,8% (-1,5 п.п.), загородка выросла до 15,3%.
В целом по стране интерес к новостройкам резко возрос: ноябрьские выдачи увеличились на 11%, их доля достигла максимума с мая — около 70%. Общий объем выдач составил примерно 258,5 млрд рублей.
Вторичный рынок снизил обороты на 8,3% за месяц, упав до 57,8 млрд рублей. Его доля сократилась до 15,9% (-2,1 п.п.).
Загородная недвижимость пережила сезонное падение: готовый частный сектор упал на 15%, сегмент ИЖС — на 25%. Их доли соответственно снизились до 8,2% и 3,2%.