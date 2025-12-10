Страшно ездить по дорогам: На Молдову надвигается сплошной туман — синоптики предупреждают об опасности

Государственная гидрометеорологическая служба объявила «желтый код» метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение вступает в силу сегодня, 10 декабря, с 19:00.
Предупреждение будет действовать до 11:00 завтрашнего дня, 11 декабря. По прогнозам синоптиков, на обширных территориях ожидается туман с видимостью 200 метров и менее.
Водителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность.
.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдавских чиновников тошнит до рвоты 9 мая от Дня Победы: Нас от вас уже который год тошнит, но ведь нам приходится терпеть вас!
Глава Совета по телевидению и радиовещанию Лилиана Вицу-Ешану призналась в телеэфире, что ее «буквально рвет, когда наступает апрель-май» (далее…).
На рождественскую ярмарку в Европу за 100 евро или на отдых на Мальдивы за 2000: Во сколько обойдется зимний отдых за границей жителям Молдовы.
Среди самых популярных направлений — Египет, Румыния, Болгария, Украина, Арабские Эмираты и сити-брейки в города Европы (далее…).
Новогодний «подарок» от властей: С 1 января в Молдове вырастут налоги — в некоторых случаях на 80 процентов, — можно еще дустом попробовать.
Проект будет рассмотрен Муниципальным советом Кишинёва (далее…).