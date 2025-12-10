В Госдуме оценили проект демилитаризированной зоны Украины

«Второй момент, это решение будет принимать высшее руководство страны и в конечном итоге верховный главнокомандующий. (…) Дело в том, что надо посмотреть, как это будет выглядеть юридически, что они хотят, пусть расскажут, а наш президент рассмотрит», — отметил парламентарий.