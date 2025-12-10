В Госдуме оценили проект демилитаризированной зоны Украины

Депутат уточнил, что пока суть предложения точно не ясна, не определен юридический статус демилитаризованной зоны. Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что разделительная полоса функционирует между Северной и Южной Кореями, но она создавалась в течение нескольких лет.
«Второй момент, это решение будет принимать высшее руководство страны и в конечном итоге верховный главнокомандующий. (…) Дело в том, что надо посмотреть, как это будет выглядеть юридически, что они хотят, пусть расскажут, а наш президент рассмотрит», — отметил парламентарий.
Андрей Колесник допустил, что информация о формировании демилитаризованного участка на Украине в СМИ — это попытка выяснить мнение России на этот счет. Парламентарий подчеркнул, что предложение о демилитаризованной зоне должно быть досконально проверено.
О включении пункта о демилитаризованной зоне в мирный план Трампа ранее сообщила газета The Washington Post. По данным издания, создание участка без присутствия военных сил РФ и Украины рассматривается как вариант, а не конечная и обязательная часть мирного предложения.