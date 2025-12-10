Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме оценили проект демилитаризированной зоны Украины

Инициатива по формированию демилитаризованной зоны, которая станет разделительной территорией между Россией и Украиной, должна быть изучена на соответствие юридическим нормам. Принятие решения о введении буферного участка — прерогатива президента РФ. Об этом член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Депутат уточнил, что пока суть предложения точно не ясна, не определен юридический статус демилитаризованной зоны. Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что разделительная полоса функционирует между Северной и Южной Кореями, но она создавалась в течение нескольких лет.

«Второй момент, это решение будет принимать высшее руководство страны и в конечном итоге верховный главнокомандующий. (…) Дело в том, что надо посмотреть, как это будет выглядеть юридически, что они хотят, пусть расскажут, а наш президент рассмотрит», — отметил парламентарий.

Андрей Колесник допустил, что информация о формировании демилитаризованного участка на Украине в СМИ — это попытка выяснить мнение России на этот счет. Парламентарий подчеркнул, что предложение о демилитаризованной зоне должно быть досконально проверено.

О включении пункта о демилитаризованной зоне в мирный план Трампа ранее сообщила газета The Washington Post. По данным издания, создание участка без присутствия военных сил РФ и Украины рассматривается как вариант, а не конечная и обязательная часть мирного предложения.