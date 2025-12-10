Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван регион Казахстана, на который обрушится 25-градусный мороз

Специалисты РГП «Казгидромет» рассказали, что в предстоящий четверг, 11 декабря 2025 года, на большей части Казахстана ожидается непогода, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +1° 7 м/с 86% 753 мм рт. ст. +1°
Источник: Zakon.kz

Как следует из прогноза, на одну из областей страны обрушатся сильные морозы, а на другую — очень сильный ветер.

Ночью на севере, в горных районах Алматинской области — сильный мороз −25°С. Днем на северо-востоке Жамбылской области — очень сильный ветер 30 м/с и более.

«С ложбиной северо-западного циклона и связанными с ней атмосферными фронтальными разделами на большей части Казахстана прогнозируются снег, усиление ветра, туман, на западе, юге, востоке — метель, на юге, западе — гололед, на юго-западе — сильный снег».Пресс-служба РГП «Казгидромет».

Согласно данным метеорологов, с северным антициклоном на севере, в центре Казахстана ожидается погода без осадков.