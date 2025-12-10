Назван регион Казахстана, на который обрушится 25-градусный мороз

Как следует из прогноза, на одну из областей страны обрушатся сильные морозы, а на другую — очень сильный ветер.
Ночью на севере, в горных районах Алматинской области — сильный мороз −25°С. Днем на северо-востоке Жамбылской области — очень сильный ветер 30 м/с и более.
«С ложбиной северо-западного циклона и связанными с ней атмосферными фронтальными разделами на большей части Казахстана прогнозируются снег, усиление ветра, туман, на западе, юге, востоке — метель, на юге, западе — гололед, на юго-западе — сильный снег».Пресс-служба РГП «Казгидромет».
Согласно данным метеорологов, с северным антициклоном на севере, в центре Казахстана ожидается погода без осадков.