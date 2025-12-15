Могут ли уволить за аморальное поведение на корпоративе

Для остальных работников правила отличаются. Даже если корпоратив организован работодателем и проводится вне офиса, уволить сотрудника только за «аморальное» поведение нельзя. Максимум — дисциплинарное взыскание (например, выговор), и то лишь если нарушение связано с рабочим временем и трудовыми обязанностями.