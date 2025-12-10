В Китае мужчина подал в суд на жену за то, что она много ела

В Китае житель деревни, расположенной недалеко от китайского города Харбин, подал в суд на свою жену спустя полгода брака. Причиной стало то, что, по мнению мужчины, супруга много ела, сообщает издание Sohu.
Молодой супруг потребовал вернуть ему выкуп в размере 20 тыс. юаней (около 217 тыс. руб.), ранее выплаченный родственникам супруги при помолвке. Также мужчина запросил еще 30 тыс. юаней (около 325 тыс. руб.), объяснив сумму расходами на питание жены.
Суд отклонил иск мужчины, объяснив это отсутствием состава преступления. Расходы на питание, по мнению суда, являются базовыми расходами на необходимые физические потребности человека. Однако, хоть иск по одной из выплат был отклонен, часть выкупа девушке все же пришлось вернуть — 10 тыс. юаней (около 109 тыс. руб.). После закрытия денежных вопросов пара развелась.
Китаец подал в суд на жену из-за ее внешности
Ранее в Китае мужчина развелся со своей женой и подал на нее в суд за то, что она некрасива. Сообщается, что суд мужчина выиграл. После рождения ребенка мужчина стал сомневаться в своем отцовстве, поскольку, по его словам, дочь родилась некрасивой. Он назвал ее «невероятно уродливой» и заявил, что она не похожа ни на одного из своих родителей.
В ходе разбирательств выяснилось, что еще до брака девушка сделала ряд сложных пластических операций, но никогда мужу об этом не рассказывала. Мужчина подал в суд на жену, обвиняя ее в том, что она обманом вынудила его жениться на ней. Судья вынес положительное решение и обязал девушку выплатить ему $120 тыс.
Китаец подал на развод из-за донатов
В Китае мужчина подал на развод после восьми лет брака из-за того, что его жена растратила практически все заработанные им деньги, среди ее крупных трат — донаты стримеру в размере 670 тыс. юаней.
Отмечается, что сама женщина не работала, а находилась дома с ребенком. Супруг оставлял себе 300 юаней ($42, или 3313 ₽) на аренду в месяц и почти всю зарплату отправлял жене в надежде, что это даст ей ощущение безопасности. Сама женщина призналась, что была одержима стримером, которого просила называть ее «деткой» (baby), но вживую с ним не встречалась.