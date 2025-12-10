В Китае мужчина подал в суд на жену за то, что она много ела

Ранее в Китае мужчина развелся со своей женой и подал на нее в суд за то, что она некрасива. Сообщается, что суд мужчина выиграл. После рождения ребенка мужчина стал сомневаться в своем отцовстве, поскольку, по его словам, дочь родилась некрасивой. Он назвал ее «невероятно уродливой» и заявил, что она не похожа ни на одного из своих родителей.