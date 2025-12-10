Ричмонд
Молодые родители должны быть уверены в завтрашнем дне, заявил Мишустин

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Молодые родители в России должны быть уверены в завтрашнем дне и знать, что они могут продолжить карьеру и претендовать в будущем на высокую оплату своего труда, а для этого надо развивать экономику страны, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Молодые родители, без сомнения, должны быть уверены в завтрашнем дне, в том, что они смогут обеспечить растущие потребности семьи и продолжить строить карьеру, претендовать в дальнейшем на высокую оплату труда. Для этого необходимо продолжать развивать экономику, заниматься её трансформацией с усилением процессов наращивания отечественной производственной базы, удобной инфраструктуры», — сказал Мишустин на заседании правительства.