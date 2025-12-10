Ричмонд
Календарь выходных и праздников в 2026 году: когда будут отдыхать казахстанцы

Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало производственный календарь на 2026 год, в котором указаны нормы рабочего времени и перечень праздничных дней. В документе также определены переносы выходных при совпадении их с праздничными датами, передает интернет-портал El.kz.

Источник: EL.kz

Согласно статье 68 Трудового кодекса РК, нормальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов. При этом в трудовом договоре может быть прописана меньшая норма с полной оплатой. Сокращенная продолжительность недели действует для некоторых категорий работников: для подростков от 14 до 16 лет — до 24 часов, от 16 до 18 лет — до 36 часов, а также для сотрудников с вредными условиями труда и работников-инвалидов I и II групп — также до 36 часов.

При пятидневной рабочей неделе один рабочий день не должен превышать 8 часов при 40-часовой норме и 7 часов 12 минут при 36-часовой. При шестидневной — 7 часов и 6 часов соответственно.

Праздничные дни, установленные Законом «О праздниках в Республике Казахстан», являются нерабочими. Если праздник выпадает на выходной, нерабочим становится следующий рабочий день.

В 2026 году переносы при пятидневке предусмотрены с:

— 8 марта на 9 марта;

— 21 марта на 24 марта;

— 22 марта на 25 марта;

— 9 мая на 11 мая;

— 30 августа на 31 августа;

— 25 октября на 26 октября.

При шестидневной неделе переносятся:

— 8 марта на 9 марта;

— 22 марта на 24 марта;

— 30 августа на 31 августа;

— 25 октября на 26 октября.

Отдельно предусмотрены нерабочие религиозные даты. Православное Рождество 7 января и первый день Курбан-айта также являются выходными. В 2026 году Курбан-айт приходится на 27 мая.

Производственный календарь рассчитан для пятидневной и шестидневной недели. При 40-часовой норме годовая продолжительность рабочего времени составляет:

— 1968 часов при пятидневке;

— 1986 часов при шестидневке.

При 36-часовой неделе:

— 1771,2 часа при пятидневке;

— 1788 часов при шестидневке.

Среднемесячное число рабочих дней в 2026 году составляет 20,5 дня при пятидневной структуре и 24,83 при шестидневной. Среднемесячное число календарных дней — 29,33.