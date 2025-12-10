Календарь выходных и праздников в 2026 году: когда будут отдыхать казахстанцы

Согласно статье 68 Трудового кодекса РК, нормальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов. При этом в трудовом договоре может быть прописана меньшая норма с полной оплатой. Сокращенная продолжительность недели действует для некоторых категорий работников: для подростков от 14 до 16 лет — до 24 часов, от 16 до 18 лет — до 36 часов, а также для сотрудников с вредными условиями труда и работников-инвалидов I и II групп — также до 36 часов.