Календарь выходных и праздников в 2026 году: когда будут отдыхать казахстанцы

Согласно статье 68 Трудового кодекса РК, нормальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов. При этом в трудовом договоре может быть прописана меньшая норма с полной оплатой. Сокращенная продолжительность недели действует для некоторых категорий работников: для подростков от 14 до 16 лет — до 24 часов, от 16 до 18 лет — до 36 часов, а также для сотрудников с вредными условиями труда и работников-инвалидов I и II групп — также до 36 часов.
При пятидневной рабочей неделе один рабочий день не должен превышать 8 часов при 40-часовой норме и 7 часов 12 минут при 36-часовой. При шестидневной — 7 часов и 6 часов соответственно.
Праздничные дни, установленные Законом «О праздниках в Республике Казахстан», являются нерабочими. Если праздник выпадает на выходной, нерабочим становится следующий рабочий день.
В 2026 году переносы при пятидневке предусмотрены с:
— 8 марта на 9 марта;
— 21 марта на 24 марта;
— 22 марта на 25 марта;
— 9 мая на 11 мая;
— 30 августа на 31 августа;
— 25 октября на 26 октября.
При шестидневной неделе переносятся:
— 8 марта на 9 марта;
— 22 марта на 24 марта;
— 30 августа на 31 августа;
— 25 октября на 26 октября.
Отдельно предусмотрены нерабочие религиозные даты. Православное Рождество 7 января и первый день Курбан-айта также являются выходными. В 2026 году Курбан-айт приходится на 27 мая.
Производственный календарь рассчитан для пятидневной и шестидневной недели. При 40-часовой норме годовая продолжительность рабочего времени составляет:
— 1968 часов при пятидневке;
— 1986 часов при шестидневке.
При 36-часовой неделе:
— 1771,2 часа при пятидневке;
— 1788 часов при шестидневке.
Среднемесячное число рабочих дней в 2026 году составляет 20,5 дня при пятидневной структуре и 24,83 при шестидневной. Среднемесячное число календарных дней — 29,33.