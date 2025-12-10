Ричмонд
Эксперт назвал причины предновогодней грусти и тревоги

Психолог Тарасова: К концу года у некоторых обостряется чувство одиночества.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Психолог Дарья Тарасова в разговоре с NEWS.ru объяснила, почему многие люди к концу года сталкиваются с обострением чувства одиночества и тревоги.

— Человек невольно сравнивает ожидания с результатами года. Ощущение нереализованных планов и накопленная усталость могут вызвать эмоциональный спад. Дефицит солнечного света и замедление биоритмов дополнительно снижают уровень энергии и настроение, — пояснила специалист.

По ее словам, декабрь часто повышает уровень стресса из-за необходимости успеть завершить множество рабочих и бытовых дел перед праздниками. Дополнительное давление создают социальные ожидания об «идеальном» Новом годе и обязательной радости. Если внутреннее состояние не совпадает с этим навязанным фоном, возникает чувство несоответствия, которое и усиливает грусть и тревогу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывшие супруги в суде выясняли, с кем останется кошка.