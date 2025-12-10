Почему не проходит насморк?

Казалось бы, банальный ринит должен отступать за несколько дней. Но иногда он превращается в изматывающий марафон, нарушающий сон, лишающий вкуса и запаха и отравляющий жизнь постоянным дискомфортом. Как объяснила порталу «Доктор Питер» врач-оториноларинголог Анна Гулакова, длительная ринорея — это часто сигнал организма, указывающий на скрытые проблемы: от хронических воспалений и аллергий до особенностей строения носовых ходов или даже неполадок в других системах тела.