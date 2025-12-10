Полетную программу из Перми в Сухум откроют в первых числах января

RusLine 2 января 2026 года выполнит первый прямой перелет из Перми в Нарьян-Мар. Рейс 7R 844 вылетит из «Большого Савино» 17:45. Время в полете составит 1 час 50 мин., стоимость одного билета в одну сторону — от 6 тыс. руб.