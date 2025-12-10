Полетную программу из Перми в Сухум откроют в первых числах января

В предстоящие новогодние праздники стартует полетная программа по международному маршруту «Пермь-Сухум-Пермь». Вылет первых парных рейсов намечен на 3 января 2026 года.
Официальный сайт авиакомпании RusLine разместил обновленное расписание c новым маршрутом. Рейс 7R 877 на воздушном судне «Суперджет-100» вылетит из Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино») 3 января в 07:15. Время прямого перелета составит 3 часа 25 мин.
В обратном направлении рейс 7R 878 вылетит из Международного аэропорта Сухума им. Ардзинбы 4 января в 13:50. Время в полете составит 3 часа 5 мин. Стоимость одного билета в одну сторонк — от 8 288 ₽
Следующие прямые перелеты по маршруту «Пермь-Сухум-Пермь» запланированы: из Перми — 10 января, из Сухума — 11 января. Стоимость одного билета уже составит от 16 388 ₽
RusLine 2 января 2026 года выполнит первый прямой перелет из Перми в Нарьян-Мар. Рейс 7R 844 вылетит из «Большого Савино» 17:45. Время в полете составит 1 час 50 мин., стоимость одного билета в одну сторону — от 6 тыс. руб.
Прямые перелеты из Перми в Минск возобновят в апреле. На каждый парный авиарейс краевые власти выделят бюджетные субсидии.