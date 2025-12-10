Бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт пожертвовала $7,2 млрд

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что собирается в течение 20 лет направить большую часть своего состояния странам Африки, для правительства которых в приоритете здоровье и благополучие граждан. Планами миллиардер поделился, выступая в зале Нельсона Манделы в Африканском союзе в Аддис-Абебе (Эфиопия). Поездка Гейтса в Африку состоялась после того, как он заявил 8 мая, что через свой фонд собирается за 20 лет направить $200 млрд на продвижение прогресса в деле спасения и улучшения жизни людей (согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние предпринимателя на 3 июня 2025 года оценивается в $175 млрд, он занимает пятую строчку в топ-500 богатейших людей планеты).