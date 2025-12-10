Бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт пожертвовала $7,2 млрд

Бывшая жена Джеффа Безоса, 55-летняя Маккензи Скотт пожертвовала в 2025 году $7,2 млрд, пишет Bloomberg. В общей сложности за прошедшие пять лет она сделала пожертвования на сумму $26 млрд.
Последний взнос направлен 186 организациям по всему миру, среди них университеты, некоммерческие организации по защите окружающей среды, группы, выступающие за социальное равенство.
Маккензи Скотт была замужем за основателем Amazon Джеффом Безосом до 2019 года. После развода с ним она стала одним из самых богатых благотворителей за всю историю. Деньги она жертвует небольшим организациям и тем, кто обычно игнорируется. В отличие от многих других миллиардеров Скотт не устанавливает какие-либо условия при благотворительности, что предоставляет получателям возможность использовать пожертвования так, как они сочтут нужным.
За годы благотворительности она помогла 2700 организациям. Среди них — Camfed International, которая помогает получить образование девочкам, живущим в сельской местности в Африке. Организация получала пожертвования от Скотт несколько раз — в 2020, 2023, 2024 годах и была среди получателей последнего взноса.
Пожертвования Билла Гейтса
Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что собирается в течение 20 лет направить большую часть своего состояния странам Африки, для правительства которых в приоритете здоровье и благополучие граждан. Планами миллиардер поделился, выступая в зале Нельсона Манделы в Африканском союзе в Аддис-Абебе (Эфиопия). Поездка Гейтса в Африку состоялась после того, как он заявил 8 мая, что через свой фонд собирается за 20 лет направить $200 млрд на продвижение прогресса в деле спасения и улучшения жизни людей (согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние предпринимателя на 3 июня 2025 года оценивается в $175 млрд, он занимает пятую строчку в топ-500 богатейших людей планеты).
Основатель Microsoft признавался, что к идее раздать средства его подтолкнула книга «Автобиография. Евангелие богатства» (1889) Эндрю Карнеги, где говорилось, что «человек, который умирает богатым, умирает опозоренным».