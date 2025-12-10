Суд впервые оштрафовал россиянина за поиск экстремистских материалов

20-летний житель Каменска-Уральского в Свердловской области стал первым россиянином, которого оштрафовали за поиск экстремистских материалов. О правонарушении в полицию якобы сообщило «неустановленное лицо». Станет ли это прецедентом и кого еще могут привлечь за поиск запрещенной информации — разбиралась «Газета.Ru».
«Соревнование за “галку”.
Первый раз суд рассматривал дело 20-летнего медбрата Сергея Глухих 6 ноября 2025 года. По версии сотрудников полиции, 24 сентября в 07:30 20-летний житель Свердловской области умышленно нарушил российское законодательство.
Якобы, сидя в автобусе, он через интернет-браузер прочитал информацию об украинском нацбатальоне «Азов» и «Русском добровольческом корпусе».
По словам юриста Сергея Барсукова, его подзащитный действительно увидел пост в интернете, но посчитал его неприемлемым и закрыл, так что умысла на совершение правонарушения быть не могло.
Изучив документы, судья согласился, что полицейские составили материалы с нарушениями. В частности, ~не указали способ, которым юноша получил доступ к информации, и не описали, что в этих материалах экстремистского. ~
«Указанное обстоятельство говорит о неполноте изложения событий правонарушения и неопределенности вменяемого правонарушения», — говорилось в определении суда. ~Материалы вернули инспектору в МВД. ~
Тогда казалось, что история завершилась. «Хочется думать, что таких дел больше не будет и что наши силовики будут выполнять возложенные на них функциональные обязанности, а не соревноваться друг за другом в надежде срубить “галку” за безумное дело, за ни в чем неповинного человека», — говорил юрист Барсуков.
Однако, это была только первая попытка свердловских правоохранителей довести дело до суда.
«Умышленно перешел в раздел “картинки”.
~26 ноября 2025 россиянина и его защитника вызвали в полицию, чтобы исправить ошибки в протоколе.~ Накануне сотрудники ломились домой к родителям и девушке молодого человека.
«Они искали его, непонятно зачем. Повестку и так направили, мой подзащитный ни от кого не скрывался, ~где его найти полицейские знали, но все равно кошмарили его близких~. Что за беспредел врываться в квартиру к девушке медбрата, находящейся одной дома, и запугивать?» — поражался юрист в разговоре с «Газетой.Ru».
По ходатайству Барсукова, встречу перенесли на 9 декабря в связи с болезнью свердловчанина. В назначенный день полицейские составили приложение к протоколу и конкретизировали действия фигуранта.
«Ввел в поисковой строке браузера запрос “азов бригада” и ~перешел в раздел “картинки”, осуществил умышленный поиск заведомо экстремистских материалов~ — графического изображения шеврона батальона “Азов”, состоящего из надписи “АЗОВ”, знака “Волчий крюк”, белого знака “черное солнце”, белого знака “вольфсангель”, который признан экстремистским материалом решением Фрунзенского районного суда г. Владимира», — говорится в документе.
Как уточнил в разговоре с «Газетой.Ru» Барсуков, ~о правонарушении в полицию якобы сообщило «неустановленное лицо, позвонившее в дежурную часть». ~
С такими формулировками дело на следующий же день повторно направили в суд.
10 декабря мировой судья судебного участка № 2 Красногорского судебного района Каменска-Уральского вынес решение —.
20-летнего медбрата признали виновным в поиске экстремистских материалов и оштрафовали на три тысячи рублей.
Это первое в России дело по новой статье, которое дошло до суда.
На заседании ~сотрудница полиции, выступившая в качестве свидетеля, уверяла, что обвиняемый интересовался запрещенной тематикой с 2022~ года и сам говорил об этом в объяснении сотрудникам МВД.
По словам юриста Барсукова, это объяснение Глухих дал под давлением, а ~других доказательств умысла полицейским найти так и не удалось.~ Решение суда он намерен обжаловать.
«Стандарт доказывания нулевой».
Новая статья в КоАП РФ, предусматривающая наказание за поиск «заведомо экстремистских материалов» (статья 13.53), вступила в силу 1 сентября 2025.
Эти ~поправки в КоАП неожиданно появились в законопроекте, регулирующем деятельность экспедиторов и транспортных компаний~, когда документ готовили ко второму чтению.
Авторами выступили депутаты от «Единой России» Евгений Москвичев, Василий Пискарев, Рахим Азимов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Хинштейн (был депутатом до декабря 2024 года, ныне — врио губернатора Курской области), а также Александр Терентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).
Новый закон уже тогда вызвал ряд вопросов, в частности, было неясно, как правоохранители будут получать информацию о нарушении.
«Конечно, возможно, что у оператора могут быть установлены какие-то фильтры, условно, по ключевым словам, и он в инициативном порядке обращается в органы. Но, как мне кажется, ~более вероятно, что по человеку будут точечно работать сотрудники и сами направят запросы оператору, чтобы узнать, какие сайты он посещает~», — предположил в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Дмитрий Джулай.
Кроме того, специалисты отмечали, что закон нарушает презумпцию невиновности — выучить перечень экстремистских материалов невозможно. ~Сегодня, например, в федеральном списке, опубликованном Минюстом, 5489 пункта, и коллекция регулярно пополняется. ~
"Это очередная инициатива, предлагая которую,
никто не подумал, как это все будет реализовываться на практике и как будет доказываться, что люди перешли по ссылке не случайно.
Все будет зависеть от судьи. Поверит он, например, что человек писал курсовую про экстремизм — хорошо, не поверит — привлекут. ~Стандарт доказывания по административным делам нулевой~ — не надо никаких осмотров с понятыми, достаточно, что оперативник сделал скриншот со своего монитора", — объяснил Джулай.
Формально максимальное наказание по этой статье — штраф до пяти тысяч рублей. Но, помимо этого, признание виновным по такой статье — пятно на биографии и более пристальное внимание к человеку со стороны сотрудников правоохранительных органов, отметили юристы.