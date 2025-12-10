Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд впервые оштрафовал россиянина за поиск экстремистских материалов

20-летний житель Каменска-Уральского в Свердловской области стал первым россиянином, которого оштрафовали за поиск экстремистских материалов. О правонарушении в полицию якобы сообщило «неустановленное лицо». Станет ли это прецедентом и кого еще могут привлечь за поиск запрещенной информации — разбиралась «Газета.Ru».

Источник: Газета.Ру

20-летний житель Каменска-Уральского в Свердловской области стал первым россиянином, которого оштрафовали за поиск экстремистских материалов. О правонарушении в полицию якобы сообщило «неустановленное лицо». Станет ли это прецедентом и кого еще могут привлечь за поиск запрещенной информации — разбиралась «Газета.Ru».

«Соревнование за “галку”.

Первый раз суд рассматривал дело 20-летнего медбрата Сергея Глухих 6 ноября 2025 года. По версии сотрудников полиции, 24 сентября в 07:30 20-летний житель Свердловской области умышленно нарушил российское законодательство.

Якобы, сидя в автобусе, он через интернет-браузер прочитал информацию об украинском нацбатальоне «Азов» и «Русском добровольческом корпусе».

По словам юриста Сергея Барсукова, его подзащитный действительно увидел пост в интернете, но посчитал его неприемлемым и закрыл, так что умысла на совершение правонарушения быть не могло.

Изучив документы, судья согласился, что полицейские составили материалы с нарушениями. В частности, ~не указали способ, которым юноша получил доступ к информации, и не описали, что в этих материалах экстремистского. ~

«Указанное обстоятельство говорит о неполноте изложения событий правонарушения и неопределенности вменяемого правонарушения», — говорилось в определении суда. ~Материалы вернули инспектору в МВД. ~

Тогда казалось, что история завершилась. «Хочется думать, что таких дел больше не будет и что наши силовики будут выполнять возложенные на них функциональные обязанности, а не соревноваться друг за другом в надежде срубить “галку” за безумное дело, за ни в чем неповинного человека», — говорил юрист Барсуков.

Однако, это была только первая попытка свердловских правоохранителей довести дело до суда.

«Умышленно перешел в раздел “картинки”.

~26 ноября 2025 россиянина и его защитника вызвали в полицию, чтобы исправить ошибки в протоколе.~ Накануне сотрудники ломились домой к родителям и девушке молодого человека.

«Они искали его, непонятно зачем. Повестку и так направили, мой подзащитный ни от кого не скрывался, ~где его найти полицейские знали, но все равно кошмарили его близких~. Что за беспредел врываться в квартиру к девушке медбрата, находящейся одной дома, и запугивать?» — поражался юрист в разговоре с «Газетой.Ru».

По ходатайству Барсукова, встречу перенесли на 9 декабря в связи с болезнью свердловчанина. В назначенный день полицейские составили приложение к протоколу и конкретизировали действия фигуранта.

«Ввел в поисковой строке браузера запрос “азов бригада” и ~перешел в раздел “картинки”, осуществил умышленный поиск заведомо экстремистских материалов~ — графического изображения шеврона батальона “Азов”, состоящего из надписи “АЗОВ”, знака “Волчий крюк”, белого знака “черное солнце”, белого знака “вольфсангель”, который признан экстремистским материалом решением Фрунзенского районного суда г. Владимира», — говорится в документе.

Как уточнил в разговоре с «Газетой.Ru» Барсуков, ~о правонарушении в полицию якобы сообщило «неустановленное лицо, позвонившее в дежурную часть». ~

С такими формулировками дело на следующий же день повторно направили в суд.

10 декабря мировой судья судебного участка № 2 Красногорского судебного района Каменска-Уральского вынес решение —.

20-летнего медбрата признали виновным в поиске экстремистских материалов и оштрафовали на три тысячи рублей.

Это первое в России дело по новой статье, которое дошло до суда.

На заседании ~сотрудница полиции, выступившая в качестве свидетеля, уверяла, что обвиняемый интересовался запрещенной тематикой с 2022~ года и сам говорил об этом в объяснении сотрудникам МВД.

По словам юриста Барсукова, это объяснение Глухих дал под давлением, а ~других доказательств умысла полицейским найти так и не удалось.~ Решение суда он намерен обжаловать.

«Стандарт доказывания нулевой».

Новая статья в КоАП РФ, предусматривающая наказание за поиск «заведомо экстремистских материалов» (статья 13.53), вступила в силу 1 сентября 2025.

Эти ~поправки в КоАП неожиданно появились в законопроекте, регулирующем деятельность экспедиторов и транспортных компаний~, когда документ готовили ко второму чтению.

Авторами выступили депутаты от «Единой России» Евгений Москвичев, Василий Пискарев, Рахим Азимов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Хинштейн (был депутатом до декабря 2024 года, ныне — врио губернатора Курской области), а также Александр Терентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Новый закон уже тогда вызвал ряд вопросов, в частности, было неясно, как правоохранители будут получать информацию о нарушении.

«Конечно, возможно, что у оператора могут быть установлены какие-то фильтры, условно, по ключевым словам, и он в инициативном порядке обращается в органы. Но, как мне кажется, ~более вероятно, что по человеку будут точечно работать сотрудники и сами направят запросы оператору, чтобы узнать, какие сайты он посещает~», — предположил в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Дмитрий Джулай.

Кроме того, специалисты отмечали, что закон нарушает презумпцию невиновности — выучить перечень экстремистских материалов невозможно. ~Сегодня, например, в федеральном списке, опубликованном Минюстом, 5489 пункта, и коллекция регулярно пополняется. ~

Более того, некоторые могут искать эти материалы в силу объективных причин, например, как ученый или исследователь.

"Это очередная инициатива, предлагая которую,

никто не подумал, как это все будет реализовываться на практике и как будет доказываться, что люди перешли по ссылке не случайно.

Все будет зависеть от судьи. Поверит он, например, что человек писал курсовую про экстремизм — хорошо, не поверит — привлекут. ~Стандарт доказывания по административным делам нулевой~ — не надо никаких осмотров с понятыми, достаточно, что оперативник сделал скриншот со своего монитора", — объяснил Джулай.

Формально максимальное наказание по этой статье — штраф до пяти тысяч рублей. Но, помимо этого, признание виновным по такой статье — пятно на биографии и более пристальное внимание к человеку со стороны сотрудников правоохранительных органов, отметили юристы.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше