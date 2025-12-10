Суд впервые оштрафовал россиянина за поиск экстремистских материалов

Тогда казалось, что история завершилась. «Хочется думать, что таких дел больше не будет и что наши силовики будут выполнять возложенные на них функциональные обязанности, а не соревноваться друг за другом в надежде срубить “галку” за безумное дело, за ни в чем неповинного человека», — говорил юрист Барсуков.