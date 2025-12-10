В горах под Сочи зацвел редкий краснокнижный зимовник

В горах под Сочи зацвел один из самых редких представителей местной флоры — краснокнижный зимовник. Необычное растение, которое традиционно называют вестником зимы, распустило первые бутоны в Тисо-самшитовой роще Кавказского биосферного заповедника.
Как сообщили в пресс-службе заповедника имени Шапошникова, зимовник относится к реликтовым видам и считается настоящим «живым свидетелем» древней эпохи.
— В тени рощи уже появился первый предвестник холодов — зимовник начал цветение. Это древнее растение пережило эпоху мамонтов. Пока вокруг природа готовится к зиме, он только вступает в сезон. Его ярко-зеленые листья сохраняют сочность даже в морозы, а крупные цветки оттенка молодой травы будто светятся в полумраке леса, — рассказали в пресс-службе заповедника.
Растение официально охраняется — оно включено в Красную книгу Краснодарского края и Карачаево-Черкесии. Сбор зимовника запрещен: за повреждение редкого вида предусмотрены серьезные штрафы и, в отдельных случаях, уголовная ответственность.