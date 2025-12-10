Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В горах под Сочи зацвел редкий краснокнижный зимовник

В Сочинском заповеднике зацвел реликтовый зимовник.

Источник: t.me/kavkazzapoved 75/

В горах под Сочи зацвел один из самых редких представителей местной флоры — краснокнижный зимовник. Необычное растение, которое традиционно называют вестником зимы, распустило первые бутоны в Тисо-самшитовой роще Кавказского биосферного заповедника.

Как сообщили в пресс-службе заповедника имени Шапошникова, зимовник относится к реликтовым видам и считается настоящим «живым свидетелем» древней эпохи.

— В тени рощи уже появился первый предвестник холодов — зимовник начал цветение. Это древнее растение пережило эпоху мамонтов. Пока вокруг природа готовится к зиме, он только вступает в сезон. Его ярко-зеленые листья сохраняют сочность даже в морозы, а крупные цветки оттенка молодой травы будто светятся в полумраке леса, — рассказали в пресс-службе заповедника.

Растение официально охраняется — оно включено в Красную книгу Краснодарского края и Карачаево-Черкесии. Сбор зимовника запрещен: за повреждение редкого вида предусмотрены серьезные штрафы и, в отдельных случаях, уголовная ответственность.