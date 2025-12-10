В горах под Сочи зацвел редкий краснокнижный зимовник

— В тени рощи уже появился первый предвестник холодов — зимовник начал цветение. Это древнее растение пережило эпоху мамонтов. Пока вокруг природа готовится к зиме, он только вступает в сезон. Его ярко-зеленые листья сохраняют сочность даже в морозы, а крупные цветки оттенка молодой травы будто светятся в полумраке леса, — рассказали в пресс-службе заповедника.