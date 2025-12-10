В Беларуси самый короткий брак длился всего 45 дней. Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
В Гомельской области рекордсменом среди скоротечных браков оказался союз жителей Жлобина. Он продлился 45 дней. В управлении отметили, что молодая супруга буквально сразу же после свадьбы уехала работать за границу. А ее муж остался один. Испытание расстоянием привело к разводу.
