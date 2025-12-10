Срок сдачи подземника на улице Дзержинского в Краснодаре сдвинули на полгода

По словам чиновника, текущая готовность объекта оценивается примерно в 60 процентов. В рамках первого этапа работ полностью завершены бетонные работы: залито тело самого перехода, лестничные спуски, пандусы и шахты для будущих лифтов. В настоящее время там ведутся отделочные работы, а также выполнен перенос всех инженерных коммуникаций, попадавших в зону строительства.