Срок сдачи подземника на улице Дзержинского в Краснодаре сдвинули на полгода

Основные конструкции подземного перехода готовы.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодара

Сроки ввода в эксплуатацию нового подземного пешеходного перехода на улице Дзержинского в Краснодаре перенесены. Как сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства города Евгений Беляков, завершить все строительные работы планируется к середине 2026 года, что на полгода позже первоначальных планов.

По словам чиновника, текущая готовность объекта оценивается примерно в 60 процентов. В рамках первого этапа работ полностью завершены бетонные работы: залито тело самого перехода, лестничные спуски, пандусы и шахты для будущих лифтов. В настоящее время там ведутся отделочные работы, а также выполнен перенос всех инженерных коммуникаций, попадавших в зону строительства.

Сейчас активность переместилась на противоположную сторону дороги, где стартовал второй этап. Строители занимаются разработкой котлована, армированием подпорных стенок и возведением лестничных спусков. Именно на этой стадии возникли непредвиденные сложности, повлиявшие на график.

Евгений Беляков пояснил, что в ходе работ были обнаружены неучтенные в первоначальных планах инженерные сети.

Их перекладка потребовала дополнительного времени и привела к увеличению общих сроков сдачи объекта.