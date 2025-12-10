Власти назвали адреса биотуалетов, куда могут забежать калининградцы

Биотуалетами, которые установлены на конечных остановках общественного транспорта в Калининграде, могут пользоваться все горожане, а не только водители и кондукторы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что далеко не все горожане об этом догадывались.