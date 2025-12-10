Ричмонд
Власти назвали адреса биотуалетов, куда могут забежать калининградцы

Они расположены на конечных остановках автобусов.

Биотуалетами, которые установлены на конечных остановках общественного транспорта в Калининграде, могут пользоваться все горожане, а не только водители и кондукторы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что далеко не все горожане об этом догадывались.

Оказывается, что каждый калининградец может в такой туалет забежать. За обслуживание кабинок платит бюджет города.

«Возможность справить нужду поблизости у калининградцев и гостей нашего города обязательно должна быть», — прокомментировали в мэрии.

Где искать биотуалеты:

Емельянова, 310.

Белорусская-Ломоносова.

Спортивная, 62.

И. Сусанина (Мостовая).

Сеченова, 36.

Докука, 43.

пр-т Победы, 2Б.

пр-т Победы, 146.

О. Кошевого, 8.

3-я Большая Окружная (К. Цеткин).

Транспортная, 25.

Магнитогорская, 5.

СНТ «Победа».

Горького, 180.

Левитана, № 57 к. 3.

мкр. Прегольский.

мкр. Прибрежный (Заводская, 37).

Катина, 90.

Артиллерийская — Закатная.

Артиллерийская, 38.

Артиллерийская, 53.

Невского, 205 В.

Габайдулина, 39.

СНТ «Медик».

Молодой гвардии (кольцо).

Ломоносова («Портовик»).

Лукашова, 41.

Мамоновское шоссе, 50.

Флотская, 6.

мкр. Совхозный, 2.

Красная, 301.

Суздальская, 22.

Интернациональная, 30 А к. 3.

Согласия, 39.

Московский пр-т, 261.

Солнечный бул. (Восточная эстакада).