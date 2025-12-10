Власти назвали адреса биотуалетов, куда могут забежать калининградцы

Биотуалетами, которые установлены на конечных остановках общественного транспорта в Калининграде, могут пользоваться все горожане, а не только водители и кондукторы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что далеко не все горожане об этом догадывались.
Оказывается, что каждый калининградец может в такой туалет забежать. За обслуживание кабинок платит бюджет города.
«Возможность справить нужду поблизости у калининградцев и гостей нашего города обязательно должна быть», — прокомментировали в мэрии.
Где искать биотуалеты:
Емельянова, 310.
Белорусская-Ломоносова.
Спортивная, 62.
И. Сусанина (Мостовая).
Сеченова, 36.
Докука, 43.
пр-т Победы, 2Б.
пр-т Победы, 146.
О. Кошевого, 8.
3-я Большая Окружная (К. Цеткин).
Транспортная, 25.
Магнитогорская, 5.
СНТ «Победа».
Горького, 180.
Левитана, № 57 к. 3.
мкр. Прегольский.
мкр. Прибрежный (Заводская, 37).
Катина, 90.
Артиллерийская — Закатная.
Артиллерийская, 38.
Артиллерийская, 53.
Невского, 205 В.
Габайдулина, 39.
СНТ «Медик».
Молодой гвардии (кольцо).
Ломоносова («Портовик»).
Лукашова, 41.
Мамоновское шоссе, 50.
Флотская, 6.
мкр. Совхозный, 2.
Красная, 301.
Суздальская, 22.
Интернациональная, 30 А к. 3.
Согласия, 39.
Московский пр-т, 261.
Солнечный бул. (Восточная эстакада).