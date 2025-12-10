Квалификационная коллегия разберется с возможными проступками двух омских судей

В пятницу, 12 декабря, Квалификационная коллегия судей Омской области рассмотрит вопросы о возможных дисциплинарных проступках двух судей. Соответствующие заключения внесены в повестку заседания.
Первый вопрос касается судьи Первомайского районного суда Ангелины Кустовой. Она работает в этой должности с ноября 2020 года, ранее более шести лет служила мировым судьей. Суть предполагаемого нарушения не раскрывается.
Второй вопрос затрагивает деятельность судьи Русско-Полянского районного суда Елены Никитиной, которая находится в должности с мая 2014-го.
Это не первые подобные случаи в текущем году. В сентябре коллегия уже выносила предупреждения судье Октябрьского райсуда Олегу Матыцину и мировой судье Советского районного суда Ирине Беляевой.
Также на заседании рассмотрят кандидатуры на вакантные судебные должности и примут решение об отставке судьи Арбитражного облсуда Светланы Пантелеевой и мирового судьи участка № 73 в Октябрьском районе Оксаны Макаревич. Обе подали соответствующие заявления.
