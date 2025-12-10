Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин присвоил двум россиянкам звание «Мать-героиня»

Путин присвоил жительницам Северной Осетии и Дагестана звание «Мать-героиня».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительницам Республики Северная Осетия — Алания и Республики Дагестан Симе Каркусовой и Мисиди Шамхаловой, соответствующий указ главы государства опубликован в среду.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Каркусовой Симе Викторовне, Республика Северная Осетия — Алания; Шамхаловой Мисиди Рамазановне, Республика Дагестан», — говорится в указе.

Кроме того, президент РФ наградил медалью ордена «Родительская слава» семьи Муравьевых из Кировской области, Перовых из Тюменской области, Чуриковых из Свердловской области, а также Игоря Тютрина из Кировской области.