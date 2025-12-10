Путин присвоил двум россиянкам звание «Мать-героиня»

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительницам Республики Северная Осетия — Алания и Республики Дагестан Симе Каркусовой и Мисиди Шамхаловой, соответствующий указ главы государства опубликован в среду.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Каркусовой Симе Викторовне, Республика Северная Осетия — Алания; Шамхаловой Мисиди Рамазановне, Республика Дагестан», — говорится в указе.
Кроме того, президент РФ наградил медалью ордена «Родительская слава» семьи Муравьевых из Кировской области, Перовых из Тюменской области, Чуриковых из Свердловской области, а также Игоря Тютрина из Кировской области.