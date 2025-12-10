«В периоды изменения климата это характерное поведение погоды». Белгидромет объяснил температурные погодные качели в Беларуси

Белгидромет назвал изменение климата причиной температурных качелей в Беларуси: то заморозки, то снег, то плюсовая температура, то дожди. Подробности во время пресс-конференции в Доме прессы озвучила начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольга Бакланова.
— Возможно, вы слышали такое словосочетание «погода нервничает», или «нервная погода». В периоды изменения климата это именно характерное поведение погоды. Мы видим тренд: положительных отклонений все больше, но отрицательные отклонения резче, — пояснила Ольга Бакланова.
Начальник отдела уточнила: положительный тренд не исключает холодных зим. По ее словам, холодные зимы в Беларуси еще будут именно на фоне потепления. Бакланова обратила внимание, что потепление не означает, что сдвиг будет именно в сторону тепла — может быть и похолодание.
Ранее Белгидромет предупредил о морозах до −12 градусов: «Из-за воздушных масс северных широт».
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов раскрыл, какой окажется зима 2025 — 2026 в Беларуси: «Холоднее прошлогодней, капризная и со снегопадами».
А еще Белгидромет сказал, как часто белорусы встречают Новый год без снега: «Раз в 4−5 лет в центре страны, каждый второй Новый год — на юге».