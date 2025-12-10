Можно ли надевать носки второй раз?

В ходе одного из исследований выяснилось, что на носке, который носили всего 12 часов, может находиться от 8 до 9 миллионов микроорганизмов. Для сравнения, на футболке их количество редко превышает 83 тысячи. Носки действуют как губка, впитывая не только ваши собственные бактерии, но и микробы с пола, обуви и различных поверхностей, с которыми вы контактировали в течение дня. Многие из микроорганизмов, например, бактерии стафилококка, способны выживать в волокнах ткани, особенно хлопковой, до трех месяцев.