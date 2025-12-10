Новый медцентр вместо полного закрытия: что ждёт роддом в Советске, за который беспокоятся горожане

«Средства на уточнение проекта и строительство уже предусмотрены в областном бюджете на 2026-й и плановый период с 2027 по 2028 год. В будущем там планируется принимать женщин из соседних муниципальных округов», — дополнили информацию в министерстве. Направление пациенток в Калининград объясняют избеганием возможных рисков для здоровья матери и ребёнка.