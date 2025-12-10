Новый медцентр вместо полного закрытия: что ждёт роддом в Советске, за который беспокоятся горожане

Жители Советска, несмотря на опровержения властей, боятся закрытия местного роддома. Однако будущее медучреждения оказалось гораздо более позитивным. Об этом пишет «Страна Калининград».
Переживания горожан связаны с растущим количеством случаев доставки рожениц в Региональный перинатальный центр. Областной минздрав уверяет, что закрытие или реорганизация роддома не планируется. Более того, губернатор Алексей Беспрозванных анонсировал возведение нового медцентра с корпусом родильного отделения.
«Средства на уточнение проекта и строительство уже предусмотрены в областном бюджете на 2026-й и плановый период с 2027 по 2028 год. В будущем там планируется принимать женщин из соседних муниципальных округов», — дополнили информацию в министерстве. Направление пациенток в Калининград объясняют избеганием возможных рисков для здоровья матери и ребёнка.
В июле минздрав Калининградской области опроверг слухи о реорганизации роддома в Советске.