Мобильный интернет снова пропал в Нижнем Новгороде

Горожане рассказали об этом в социальных сетях. Сбои затронули преимущественно верхнюю часть города. По сообщениям пользователей, связь пропала на улице Рождественской, площади Лядова, а также в районе Мещерского озера. Из-за отсутствия интернета жители вынуждены снова писать СМС-ки, чтобы поддерживать связь. Некоторые пользователи жалуются, что не могут связаться с близкими.
«Уже три часа нет интернета в Канавине», — написала нижегородка Юлия.
Проблемы с доступом к сети также зафиксированы в районе площади Горького. Из-за сбоев у горожан не работают банковские приложения, что вызывает дополнительные неудобства.
Ранее губернатор Глеб Никитин прокомментировал отключения мобильного интернета в Нижнем Новгороде. Глава региона попросил нижегородцев с пониманием относиться к данной ситуации и отметил, что делается все возможное для снижения негативных последствий.
Напомним, что Минцифры России обновило список цифровых платформ, которые продолжают работать во время ограничений мобильного интернета. Недавно в этот перечень включили три нижегородских сервиса. Кроме того, на днях бесплатный Wi-Fi заработал на парковке у Московского вокзала.