Мобильный интернет снова пропал в Нижнем Новгороде

Горожане рассказали об этом в социальных сетях. Сбои затронули преимущественно верхнюю часть города. По сообщениям пользователей, связь пропала на улице Рождественской, площади Лядова, а также в районе Мещерского озера. Из-за отсутствия интернета жители вынуждены снова писать СМС-ки, чтобы поддерживать связь. Некоторые пользователи жалуются, что не могут связаться с близкими.