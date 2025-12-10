Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отменил оправдательный приговор для экс-главы Ворошиловского района Ростова

Экс-чиновнику отменили оправдательный приговор после обращения заместителя прокурора Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Оправдательный приговор бывшему главе Ворошиловского района Ростова-на-Дону отменили в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре. Эта информация частично подтверждается данными электронной картотеки дел инстанции — совпадают имя, фамилия и отчество, а также статья, по которой велось следствие.

— Отменен оправдательный приговор первой инстанции, — говорится в картотеке дел.

Судя по открытым данным, в октябре 2025 года поступила жалоба от заместителя прокурора Ростовской области. После изучения поступившего обращения было назначено судебное заседание. 9 декабря вынесли решение по существу дела.

Указано, что первой судебной инстанцией является Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону. Инкриминируемая статья — «Халатность» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

Напомним, в апреле 2025 года сообщалось об оправдательном приговоре в отношении экс-главы Ворошиловского района донской столицы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.