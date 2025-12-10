Суд отменил оправдательный приговор для экс-главы Ворошиловского района Ростова

Оправдательный приговор бывшему главе Ворошиловского района Ростова-на-Дону отменили в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре. Эта информация частично подтверждается данными электронной картотеки дел инстанции — совпадают имя, фамилия и отчество, а также статья, по которой велось следствие.