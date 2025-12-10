Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия орденом

Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского орденом Александра Невского.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия (Судакова) орденом Александра Невского за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, соответствующий указ опубликован в среду на портале правовых актов.

«За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Судакова Анатолия Владимировича (митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия) — управляющего религиозной организацией “Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви (Московский патриархат)”, — говорится в указе.