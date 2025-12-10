Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия орденом

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия (Судакова) орденом Александра Невского за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, соответствующий указ опубликован в среду на портале правовых актов.