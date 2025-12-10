Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопление выросло в цене на треть: Что ещё в Молдове подорожало больше всего за год

Жителей Молдовы вынуждены экономить и выживать.

Источник: Комсомольская правда

Отопление, газ и фрукты больше всего подорожали в Молдове за год.

Средние потребительские цены в Молдове за год выросли на 7%. Продукты питания подорожали на 6,3%, непродовольственные товары — на 2,7%, а оказываемые населению услуги — на 14,2%.

Больше всего за год выросли цены на:

— Отопление — на 35,3%;

— Газ — на 27,59%,

— Яйца — на 21,92%;

— Фрукты — на 20,8%;

— Электроэнергию — на 18,47%.

Данные представили в Нацбюро статистики.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдавских чиновников тошнит до рвоты 9 мая от Дня Победы: Нас от вас уже который год тошнит, но ведь нам приходится терпеть вас!

Глава Совета по телевидению и радиовещанию Лилиана Вицу-Ешану призналась в телеэфире, что ее «буквально рвет, когда наступает апрель-май» (далее…).

На рождественскую ярмарку в Европу за 100 евро или на отдых на Мальдивы за 2000: Во сколько обойдется зимний отдых за границей жителям Молдовы.

Среди самых популярных направлений — Египет, Румыния, Болгария, Украина, Арабские Эмираты и сити-брейки в города Европы (далее…).

Новогодний «подарок» от властей: С 1 января в Молдове вырастут налоги — в некоторых случаях на 80 процентов, — можно еще дустом попробовать.

Проект будет рассмотрен Муниципальным советом Кишинёва (далее…).