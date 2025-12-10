Отопление выросло в цене на треть: Что ещё в Молдове подорожало больше всего за год

Отопление, газ и фрукты больше всего подорожали в Молдове за год.
Средние потребительские цены в Молдове за год выросли на 7%. Продукты питания подорожали на 6,3%, непродовольственные товары — на 2,7%, а оказываемые населению услуги — на 14,2%.
Больше всего за год выросли цены на:
— Отопление — на 35,3%;
— Газ — на 27,59%,
— Яйца — на 21,92%;
— Фрукты — на 20,8%;
— Электроэнергию — на 18,47%.
Данные представили в Нацбюро статистики.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдавских чиновников тошнит до рвоты 9 мая от Дня Победы: Нас от вас уже который год тошнит, но ведь нам приходится терпеть вас!
Глава Совета по телевидению и радиовещанию Лилиана Вицу-Ешану призналась в телеэфире, что ее «буквально рвет, когда наступает апрель-май» (далее…).
На рождественскую ярмарку в Европу за 100 евро или на отдых на Мальдивы за 2000: Во сколько обойдется зимний отдых за границей жителям Молдовы.
Среди самых популярных направлений — Египет, Румыния, Болгария, Украина, Арабские Эмираты и сити-брейки в города Европы (далее…).
Новогодний «подарок» от властей: С 1 января в Молдове вырастут налоги — в некоторых случаях на 80 процентов, — можно еще дустом попробовать.
Проект будет рассмотрен Муниципальным советом Кишинёва (далее…).