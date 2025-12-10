Антирекорд Беларуси: сотрудники ОСВОД дважды за день спасли рыбака из полыньи

В республике насчитывается более 20 тысяч рек и около 11 тысяч озер. Если летом до некоторых добраться практически невозможно из-за заболоченных участков, то с наступлением морозов потаенные глухие места с нетронутой природой манят любителей активного отдыха.
«Безопасным считается лед, толщина которого достигла 7 сантиметров. Но здесь тоже есть особенность. На водоемах, где есть течение, толщина неравномерна. Поэтому лучше не спешить выходить на первый лед. А вот для катания на коньках, например, толщина льда должна быть не менее 25 сантиметров», — рассказала пресс-секретарь исполнительного аппарата республиканского совета ОСВОД Екатерина Михалева.
Также специалист порекомендовала любителям зимней рыбалки для ловли выбирать места вблизи спасательных станций ОСВОД, чтобы они находились в зоне прямой видимости, и спасатели смогли своевременно прийти на помощь.
У начальника Вилейской спасательной станции ОСВОД Дмитрия Слуцкого за многолетнюю работу есть немало таких примеров.
«В тот день над водоемом висела дымка. Видимость плохая, но мы все же смогли заметить рыбака, провалившегося под лед. Счет шел буквально на минуты. Мы оперативно бросились на помощь на аэролодке “Пиранья”. Спасли человека. Отогрели и передали прибывшим медицинским работникам», — рассказал он.
Другой случай произошел в апреле 2025 года на последнем льду. Специалисты ОСВОД заметили, что он под сильными порывами ветра стал откалываться и отходить от берега. С разрушающейся льдины было оперативно эвакуировано 18 рыбаков.
Рыбалка пуще неволи
В этом году в Беларуси произошел случай, который установил национальный антирекорд. Специалисты намеренно не стали называть фамилию горе-рыболова и населенный пункт, в котором он живет.
«Человек просто очень сильно хотел на рыбалку. Но толщина льда не позволяла. А мужчина был уже в возрасте, и он все пытался на этот лед выйти, проваливался. Его вытащили наши спасатели. Рыбак переоделся и снова вышел на лед. И снова его пришлось спасать из полыньи. Каково же было удивление специалистов ОСВОД, когда они увидели, как настойчивый мужчина попытался выйти на тонкий лед в третий раз. Правда, его еще на берегу удалось убедить не рисковать», — рассказала Михалева.
Официальный представитель ОСВОД привела и цифры статистики: с начала 2025 года утонули 24 любителя подледной рыбалки.