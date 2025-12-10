Антирекорд Беларуси: сотрудники ОСВОД дважды за день спасли рыбака из полыньи

«Человек просто очень сильно хотел на рыбалку. Но толщина льда не позволяла. А мужчина был уже в возрасте, и он все пытался на этот лед выйти, проваливался. Его вытащили наши спасатели. Рыбак переоделся и снова вышел на лед. И снова его пришлось спасать из полыньи. Каково же было удивление специалистов ОСВОД, когда они увидели, как настойчивый мужчина попытался выйти на тонкий лед в третий раз. Правда, его еще на берегу удалось убедить не рисковать», — рассказала Михалева.