Комитет по здравоохранению предупредил минчан, что скоро придет волна гриппа

Глава Комитета по здравоохранению Юрий Горбич предупредил минчан, что скоро придет волна гриппа. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
По словам Юрия Горбича, волну гриппа в 2025 году следует ожидать в период с конца декабря, а также в январе и в начале февраля..
— Пандемический грипп 2009 года входит в состав тех вирусов гриппа, которые у нас циркулируют, но нового пандемического штамма не будет, — пояснил председатель Комитета по здравоохранению.
Ранее пульмоног сказал, что белорусы после ковида чаще страдают бронхиальной астмой.
Тем временем онколог сказал, какими видами рака чаще болеют белорусы.
А еще Белгидромет объяснил температурные погодные качели в Беларуси: «В периоды изменения климата это характерное поведение погоды».