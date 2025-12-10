Ричмонд
Управляющая компания расторгла договор на обслуживание дома в центре Ростова

ООО «Уровень» больше не обсулживает дом на проспекте Соколова в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону по решению Госжилинспекции исключили из реестра лицензию ООО «Уровень». Указанная компания управляла многоквартирным домом на Соколова, 32, сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.

Договор управления расторгнут с 1 января 2026 года, до этой даты жильцы должны выбрать новый способ управления домом (ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ).

На данный момент в таких случаях существует три варианта: непосредственное управление (для домов до 30 квартир), создание ТСЖ или жилищного кооператива, а также выбор новой управляющей организацией.

Общее собрание собственников необходимо провести через мобильное приложение «Госуслуги. Дом». За методической поддержкой при организации собрания следует обращаться в департамент ЖКХ (ул. Нижнебульварная, 6).

