Исследователи выяснили, какое млекопитающее самое моногамное

Исследователь включил в анализ генетические данные более чем 100 человеческих популяций. Он оценивал долю полнородных и сводных братьев и сестер, поскольку в обществах с высоким уровнем моногамии чаще встречаются дети, рожденные от одних и тех же родителей. В эпоху раннего неолита в Котсуолдсе (на территории современной Великобритании) показатель родных братьев и сестер составлял 26%, тогда как в четырех группах на севере Франции в ту же эпоху все дети были рождены от одной пары родителей. Сегодня этот показатель для людей составляет 66%.