Исследователи выяснили, какое млекопитающее самое моногамное

Люди заняли седьмое место в рейтинге моногамных млекопитающих. Исследование провел эволюционный антрополог Марк Дибл из Кембриджского университета, сообщает The Guardian со ссылкой на статью, опубликованную в Proceedings of the Royal Society.
Исследователь включил в анализ генетические данные более чем 100 человеческих популяций. Он оценивал долю полнородных и сводных братьев и сестер, поскольку в обществах с высоким уровнем моногамии чаще встречаются дети, рожденные от одних и тех же родителей. В эпоху раннего неолита в Котсуолдсе (на территории современной Великобритании) показатель родных братьев и сестер составлял 26%, тогда как в четырех группах на севере Франции в ту же эпоху все дети были рождены от одной пары родителей. Сегодня этот показатель для людей составляет 66%.
Затем Дибл составил общий рейтинг видов. Лидером по моногамности стали калифорнийские хомячки (Peromyscus californicus) с показателем 100%. В тройку вошли гиеновидные собаки (85%) и дамарский пескорой (79,5%). У бобров этот показатель достиг 72%, у сурикатов — 60%, у горных горилл — 6%, а у шимпанзе и дельфинов — всего 4%.
Несмотря на то что шимпанзе и гориллы являются близкими генетическими родственниками человека, их сообщества устроены совершенно по-разному. Шимпанзе ведут беспорядочную половую жизнь, а гориллы живут в полигамных группах, где один самец спаривается с несколькими самками.
Профессор Оксфордского университета Робин Данбар сказал, что люди находятся «между моногамией и полигамией». В то время как некоторые животные создают пару на всю жизнь, людей часто удерживают вместе религиозные запреты и другие социальные факторы, отметил ученый.
«Если религия утратит свою силу, быстро распространится эпизодическая моногамия или полигамия под любым другим названием. Здесь есть риск спутать желание с реальностью: люди хотят полигамии, но вынуждены довольствоваться моногамией из-за социальных или религиозных угроз», — отметил профессор.
Эволюционный антрополог из Бристольского университета Кит Опи заявил, что моногамия у людей и беспорядочные связи у других приматов могут быть стратегиями защиты потомства от детоубийства самцами.
«Самки либо пытаются запутать вопрос отцовства с помощью беспорядочных половых связей, чтобы все самцы в группе могли быть отцами потомства, либо обеспечивают более или менее достоверное отцовство, чтобы один самец заботился о потомстве и защищал его», — добавил он.
Топ-10 видов по уровню моногамии
- Калифорнийский хомячок (100%).
- Гиеновидная собака (85%).
- Дамарский пескорой (79,5%).
- Ушастый тамарин (77,6%).
- Эфиопский шакал (76,5%).
- Евразийский бобр (72,9%).
- Человек (66%).
- Белорукий гиббон (63,5%).
- Сурикат (59,9%).
- Волк (46,2%).
- Лисица (45,2%).
Что такое моногамия и полигамия
Моногамия — это форма союза, при которой у обоих партнеров нет других сексуальных или социальных пар. Брак и гражданское партнерство — разновидности моногамии, где партнеры преданы друг другу в течение длительного времени.
В свою очередь, полигамия — это противоположный моногамии вид отношений, в котором у человека могут быть долгосрочные любовные связи сразу с несколькими партнерами. Полигамия характерна и для животного мира, причем встречается там чаще, чем моногамия.
Ученые отмечают, что моногамия как социальное явление имеет мало отношения к генетике или биологии. Она существует в некоторой степени в животном мире, в зависимости от вида, и у людей, но далеко не во всех обществах. Из более чем 1200 человеческих сообществ всего 186 практикуют моногамию, 453 — периодически полигамны. Ученые предполагают, что, несмотря на логическое противоречие между союзом с одним партнером и созданием многочисленного потомства, именно моногамия помогла эволюции человека.