Белгидромет раскрыл самый туманный город в Беларуси — это не Минск. Подробности во время пресс-конференции в Доме прессы рассказала начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольга Бакланова.
Она отметила, что в Беларуси среднее количество дней с туманом за год составляет от 30 до 70 при этом возрастая от низин к возвышенностям.
— Самые «популярные» туманные возвышенности — Минская и Новогрудская. Там может быть до 25 дней с туманом в месяц в осенне-зимний период, — уточнила начальник отдела.
Вместе с тем Ольга Бакланова озвучила, какой город является самым туманным в стране:
— Максимальное число дней с туманом, самый туманный город — это Новогрудок.
Она привела некоторые подробности. Так, в 1964 году в указанном городе было 140 дней с туманами.
