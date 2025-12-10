Ричмонд
Белгидромет раскрыл самый туманный город в Беларуси — это не Минск

Белгидромент сказал, какой город в Беларуси самый туманный.

Белгидромет раскрыл самый туманный город в Беларуси — это не Минск. Подробности во время пресс-конференции в Доме прессы рассказала начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольга Бакланова.

Она отметила, что в Беларуси среднее количество дней с туманом за год составляет от 30 до 70 при этом возрастая от низин к возвышенностям.

— Самые «популярные» туманные возвышенности — Минская и Новогрудская. Там может быть до 25 дней с туманом в месяц в осенне-зимний период, — уточнила начальник отдела.

Вместе с тем Ольга Бакланова озвучила, какой город является самым туманным в стране:

— Максимальное число дней с туманом, самый туманный город — это Новогрудок.

Она привела некоторые подробности. Так, в 1964 году в указанном городе было 140 дней с туманами.

Ранее Белгидромет объяснил температурные погодные качели в Беларуси: «В периоды изменения климата это характерное поведение погоды».

Тем временем Белгидромет предупредил о морозах до −12 градусов: «Из-за воздушных масс северных широт».

А еще синоптики сказали, ждать ли снег на Новый год в Беларуси.