В Госдуме предложили разрешить ускорять выдачу загранпаспорта за доплату

«Новые люди» призвали разрешить ускоренное оформление загранпаспорта за доплату.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), а также депутаты ГД Владимир Плякин и Амир Хамитов предложили разрешить ускоренно получать загранпаспорта за дополнительную плату.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Просим оценить целесообразность введения услуги платного ускоренного оформления загранпаспортов», — сказано в документе.

Авторы инициативы подчеркивают, что в настоящий момент возможность ускоренной выдачи документа ограничена лишь узким перечнем экстренных обстоятельств, таких как необходимость срочного лечения или тяжелая болезнь родственника, однако в жизни граждан регулярно возникают ситуации, не подпадающие под эти критерии, но требующие оперативного получения паспорта: срочная командировка, «горящая» путевка или обнаруженная в последний момент ошибка в сроке действия документа.

Парламентарии отмечают, что международный опыт показывает эффективность системы, при которой гражданин может официально доплатить за ускоренное оформление паспорта. Депутаты также обращают внимание, что аналогичный прецедент уже существует и в российском законодательстве: Налоговый кодекс предусматривает повышенную пошлину за ускоренную регистрацию прав на недвижимость.

Авторы инициативы считают, что введение официальной платной опции ускоренного оформления заграничного паспорта позволит вывести значительные финансовые потоки из тени в бюджет и удовлетворить объективный спрос граждан.