В Госдуме предложили разрешить ускорять выдачу загранпаспорта за доплату

Авторы инициативы подчеркивают, что в настоящий момент возможность ускоренной выдачи документа ограничена лишь узким перечнем экстренных обстоятельств, таких как необходимость срочного лечения или тяжелая болезнь родственника, однако в жизни граждан регулярно возникают ситуации, не подпадающие под эти критерии, но требующие оперативного получения паспорта: срочная командировка, «горящая» путевка или обнаруженная в последний момент ошибка в сроке действия документа.