Картину Валентина Серова продадут за $1,5 миллиона

В декабре аукционный дом «Литфонд» сообщил, что рукопись хита группы «Кино» «Спокойная ночь» авторства музыканта Виктора Цоя уйдет с молотка. Автограф оценили в миллион рублей, это стартовая цена. Текст Цой написал в июне 1986 года, документ завизирован Ниной Барановской — методистом межсоюзного дома самодеятельного творчества. Именно Барановская решала, будет ли исполнена та или иная песня в Ленинградском рок-клубе.