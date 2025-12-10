«Только сейчас поняла»: Алана Мамаева диагностировала у себя дислексию

— Мне 38, и я только сейчас поняла, что моя сверхспособность неправильно читать и писать слова — это дислексия. Я вижу слово и читаю его неправильно, изобретая из тех же букв новое слово! Например, слово «волос» я могу прочитать как «слово» или «он» написать «но»
Дислексия не связана с задержками в умственном развитии. Люди с таким расстройством могут быть высокоразвитыми, но сталкиваются с определенными трудностями в жизни. Например, в комментариях к публикации Мамаева призналась, что сталкивалась с этой проблей еще в школе и «читала плохо».
Мамаева — не единственная знаменитость, которая в последнее время столкнулась с психическим расстройством. В октябре стало известно, что доктора диагностировали у британского певца Робби Уильямса синдром Туретта — неврологическое расстройство, которое проявляется в виде непроизвольных движений и звуков, называемых тиками. По словам артиста, из-за этого у него иногда происходят сильнейшие вспышки гнева, которые ему не удается заглушить даже во время выступлений перед толпой слушателей.