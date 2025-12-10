Работника почты в Новочеркасске заподозрили в краже у пенсионеров и инвалидов

В Новочеркасске работника почты заподозрили в присвоении чужих денег. Предварительно, социальные выплаты в 2025 году не полностью получали 16 человек, в том числе пенсионеры и инвалиды, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Проверку провели по жалобам людей. В итоге сотрудники надзорного ведомства сделали вывод о «неправомерных действиях должностного лица Новочеркасского почтамта».
— Руководителю управления федеральной почтовой связи Ростовской области было внесено представление. После этого гражданам перечислили свыше 200 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Также по материалам проверки завели дело по статье «Присвоение» (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
