Работника почты в Новочеркасске заподозрили в краже у пенсионеров и инвалидов

Дело о присвоении денег из соцвыплат завели в Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске работника почты заподозрили в присвоении чужих денег. Предварительно, социальные выплаты в 2025 году не полностью получали 16 человек, в том числе пенсионеры и инвалиды, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Проверку провели по жалобам людей. В итоге сотрудники надзорного ведомства сделали вывод о «неправомерных действиях должностного лица Новочеркасского почтамта».

— Руководителю управления федеральной почтовой связи Ростовской области было внесено представление. После этого гражданам перечислили свыше 200 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Также по материалам проверки завели дело по статье «Присвоение» (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

