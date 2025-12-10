Диетолог Белоусова: обезжиренные продукты мешают усвоению кальция

Павлюк подчеркнула, что важно не жестко ограничивать себя краткосрочно, а перейти на правильное питание постоянно. Для поддержания веса после похудения диетолог рекомендует не сидеть за столом весь праздник, есть не более часа, начинать трапезу с белка и делать паузы для движения, чтобы не перегружать желудок.