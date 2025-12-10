Жительница Подмосковья поселила корову прямо у себя дома

Как поделилась девушка, корова по кличке Варя, которой три года, изначально зашла в дом случайно, а затем, во время ремонта в коровнике, временно осталась жить с семьей. Как выяснилось, такое соседство оказалось комфортным, и животное стали приводить в дом регулярно.