Жительница Подмосковья поселила корову прямо у себя дома

Как поделилась девушка, корова по кличке Варя, которой три года, изначально зашла в дом случайно, а затем, во время ремонта в коровнике, временно осталась жить с семьей. Как выяснилось, такое соседство оказалось комфортным, и животное стали приводить в дом регулярно.
Сейчас корова проводит в доме большую часть времени: вместе с хозяйкой ест, «отдыхает» и даже присутствует при приготовлении пищи. На ночь Варя возвращается в свой сарай. По словам Анастасии, семья вполне адаптировалась к такому необычному сожительству.
3 декабря журнал Popular Science со ссылкой на исследования ученых сообщила, что наличие собаки в семье приносит много пользы — игра с ней помогает мозгу сосредоточиться и расслабиться, удовлетворить первостепенную необходимость в заботе. Питомец влияет на микробиом кишечника подростков, что способствует улучшению их психоэмоционального состояния.