Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Подмосковья поселила корову прямо у себя дома

Жительница Подмосковья поселила корову прямо у себе дома. Об этом 27-летняя Анастасия Н., ведущая блог о жизни со своей питомицей, рассказала 10 декабря «Известиям».

Как поделилась девушка, корова по кличке Варя, которой три года, изначально зашла в дом случайно, а затем, во время ремонта в коровнике, временно осталась жить с семьей. Как выяснилось, такое соседство оказалось комфортным, и животное стали приводить в дом регулярно.

Сейчас корова проводит в доме большую часть времени: вместе с хозяйкой ест, «отдыхает» и даже присутствует при приготовлении пищи. На ночь Варя возвращается в свой сарай. По словам Анастасии, семья вполне адаптировалась к такому необычному сожительству.

3 декабря журнал Popular Science со ссылкой на исследования ученых сообщила, что наличие собаки в семье приносит много пользы — игра с ней помогает мозгу сосредоточиться и расслабиться, удовлетворить первостепенную необходимость в заботе. Питомец влияет на микробиом кишечника подростков, что способствует улучшению их психоэмоционального состояния.