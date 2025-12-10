Проданный почти за миллион долларов лагерь под Минском снова попал на торги

За последние годы данный объект не раз переходил из рук в руки. В 2010 году участком владела компания «Интерфинстрой», однако по причине бедственного положения лагерь у нее изъяли. В 2025 году «Кировец» снова был выставлен на торги. Его успешно продали за рекордную сумму в 2,9 миллиона рублей, около 980 000 долларов. Новым собственником стала частная компания, которая занимается изготовление и продажей мебели. Но позже покупатель отказался от покупки.