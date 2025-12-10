Ричмонд
Главные новости к вечеру 10 декабря 2025 года

Последние новости за сегодня — 10 декабря 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Путин провел переговоры с президентом Индонезии

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России 10 декабря провел переговоры с индонезийским коллегой Прабово Субианто. Они обсудили вопросы торговли и взаимодействие в энергетической сфере. Путин отметил, что отношения России и Индонезии развиваются поступательно, товарооборот за девять месяцев года вырос на 17%. Также глава государства подчеркнул, что российские атомщики готовы к сотрудничеству с Индонезией.

Песков ответил на готовность Киева к энергетическому перемирию

Источник: РИА "Новости"

Россия считает своим приоритетом гарантированный и устойчивый долгосрочный мир на Украине. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге заявления Владимира Зеленского о готовности Киева к «энергетическому перемирию». Представитель Кремля сказал: «В первую очередь мы работаем над миром, а не над перемирием».

Лавров раскрыл один из пунктов плана США по Украине

Источник: РИА "Новости"

Глава МИД России заявил, что в тех предложениях, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез в Москву, говорится о необходимости обеспечить на Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы. Об этом Сергей Лавров сообщил на правительственном часе в Совете Федерации.

Telegraph предрекла Украине «ужасные условия» мирного соглашения

Источник: Reuters

«Любая сделка, завершающая боевые действия, будет сопряжена ужасными условиями для Украины касательно вопросов территорий, геополитического взаимодействия и, возможно, внешней политики», — говорится в сообщении издания. По оценке Telegraph, Украине дадут «горькую пилюлю» в рамках урегулирования конфликта.

ВСУ атаковали больницу в Херсонской области, трое работников погибли

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В своем Telegram-канале он написал о гибели трех человек и ранении двух, в том числе — женщины. Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения. Кроме того, в результате атаки ВСУ сильно повреждено одно из зданий больницы.

