Главные новости к вечеру 10 декабря 2025 года

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В своем Telegram-канале он написал о гибели трех человек и ранении двух, в том числе — женщины. Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения. Кроме того, в результате атаки ВСУ сильно повреждено одно из зданий больницы.