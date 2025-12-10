Минпросвещения определило даты последнего звонка и выпускного на 2026 год

Министерство просвещения России утвердило рекомендованные даты для проведения торжеств, связанных с окончанием школы, в 2026 году. Согласно документу, направленному и в Башкирию, Последний звонок запланирован на 26 мая, а выпускные вечера — на 27 июня.
В предложенную ведомством программу праздников включены элементы патриотической направленности. Рекомендуется проводить церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна, а также чествовать семьи с несколькими детьми или несколькими поколениями. Кроме того, предусмотрены выступления родителей учеников, в том числе тех, кто награжден государственными наградами или участвует в специальной военной операции.
В рекомендациях также подчеркивается необходимость строго соблюдать все меры безопасности при организации мероприятий. Особое внимание региональным властям предложено уделить созданию доступной среды для школьников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
