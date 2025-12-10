Минпросвещения определило даты последнего звонка и выпускного на 2026 год

В предложенную ведомством программу праздников включены элементы патриотической направленности. Рекомендуется проводить церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна, а также чествовать семьи с несколькими детьми или несколькими поколениями. Кроме того, предусмотрены выступления родителей учеников, в том числе тех, кто награжден государственными наградами или участвует в специальной военной операции.