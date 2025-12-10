Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге сломался сервис для отслеживания общественного транспорта

В уральской столице произошел сбой в работе систем отслеживания транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге произошли сбои в работе сервиса отслеживания городского транспорта. Перестала работать онлайн-карта на городском портале, а также электронные табло на остановках. Об этом информирует телеграм-канал «Дептранс Екатеринбурга».

— На данный момент причина не установлена. Работа сервиса отслеживания будет восстановлена в полном объеме сразу после установления причины и ее решения, — сказано в сообщении. — Приносим извинения за доставленные неудобства.

По данным телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», который считается близким к мэрии, сбой устранен. Предполагается, что система вновь заработает через несколько часов.