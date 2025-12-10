В Екатеринбурге сломался сервис для отслеживания общественного транспорта

В Екатеринбурге произошли сбои в работе сервиса отслеживания городского транспорта. Перестала работать онлайн-карта на городском портале, а также электронные табло на остановках. Об этом информирует телеграм-канал «Дептранс Екатеринбурга».
— На данный момент причина не установлена. Работа сервиса отслеживания будет восстановлена в полном объеме сразу после установления причины и ее решения, — сказано в сообщении. — Приносим извинения за доставленные неудобства.
По данным телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», который считается близким к мэрии, сбой устранен. Предполагается, что система вновь заработает через несколько часов.